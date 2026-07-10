Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

10.07.2026 14:19
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Diyarbakır'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan M.İ. hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan M.İ'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan C.K, D.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.K. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Sur ilçesi eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ. silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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