Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: Ali Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde daha önce tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ali Tanrıverdi , hayatını kaybetti. Yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 5 Haziran gecesi Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Tanrıverdi daha önce tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tanrıverdi, tabancadan ateşlenen kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ali Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıverdi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanında defnedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen V.K. ile Y.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan Ali Tanrıverdi'den geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı.