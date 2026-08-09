Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Zanlısı Tutuklandı
Yenişehir'deki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili A.U. isimli zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Yenişehir'deki iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddia edilen A.U. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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