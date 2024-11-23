Diyarbakır'da Sis Etkili Oldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerini sis kapladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri, yoğun sisle kaplandı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerini kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken sürücüler, araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.
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