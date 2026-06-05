Diyarbakır'da Sivrisinekle Mücadele Hızlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sivrisinekle Mücadele Hızlandı

05.06.2026 16:02
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının ardından ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bu yıl son 52 yılın en yoğun yağışların yaşanması sivrisineklerle mücadele çalışmalarını olumsuz etkiledi, hava koşullarının düzelmesiyle ilaçlama faaliyetleri hız kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, yağışların uzun süre devam etmesi nedeniyle bazı bölgelerde planlanan uygulamaların öngörülen program doğrultusunda tamamlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Yoğun yağışlar sırasında yapılan ilaçlama çalışmalarında kullanılan ürünlerin yağmur sularıyla taşınması, uygulamaların verimliliğini azalttığı ve beklenen sonuçların alınmasını güçleştirdiğini bildiren Bakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla mücadele faaliyetleri bilimsel veriler, saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Hava koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte larva mücadele çalışmalarımız hız kazanmış, il genelinde kapsamlı, koordineli ve kesintisiz bir uygulama programı devreye alınmıştır. Ekiplerimiz tarafından sivrisinek üreme alanları başta olmak üzere sulak bölgeler, dere yatakları, rögarlar, birikinti alanları ve risk taşıyan diğer noktalarda ilaçlama, kontrol ve takip faaliyetleri aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Sahada yürütülen çalışmalar, uzman ekiplerimizin gözetiminde düzenli olarak izlenmekte, ihtiyaç duyulan bölgelerde ilave tedbirler alınmaktadır. Kent genelinde yurttaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için tüm birimlerimiz yoğun bir çalışma yürütmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, yağışların oluşturduğu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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