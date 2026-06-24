Diyarbakır'da Su Alanlarına Giriş Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler ile akarsu ve benzeri su alanlarına girilmesini yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle çocukların yaşamını yitirdiği boğulma olaylarında artış yaşandığı belirtildi.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda Diyarbakır genelinde bulunan sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla kullanılması yasaklanmıştır."

Açıklamada, yasağa aykırı hareket eden kişiler hakkında, çocuklar bakımından ise velileri veya kanuni temsilcileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Denetim ve kontrollerin kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği belirtilen açıklamada, ihlal tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin temel amacının vatandaşların, özellikle çocukların can güvenliğinin korunması ve boğulma olaylarının önlenmesi olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan yasaklara uymaları ve çocuklarını bu alanlardan uzak tutmaları istendi.