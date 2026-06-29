Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon

29.06.2026 09:03
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Diyarbakır polisi, A.E. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır polisi, A.E. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında A.E. liderliğinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü çökertildi.

Suç işlemek amacıyla "örgüt kurmak", "örgüt yönetmek" ve "örgüte üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan yapının 16 ayrı eylemi deşifre edilerek bu eylemlere karıştığı tespit edilen 40 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 21 kilogram esrar, ?350,5 gram skunk, ?11 sentetik ecza, üç tabanca ve beş şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: ANKA

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