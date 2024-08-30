Diyarbakır'da sulama kanalı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da iki akraba grubu arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü mahallesinde meydana geldi. Mahallede ikamet eden akrabalar arasında sulama kanallının kullanılması nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Tartışmaya neden olan anlaşmazlığın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık çalışanları sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri mahallede yoğun güvenlik önemleri aldı.