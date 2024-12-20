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Diyarbakır'da, "Süs Taşları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kurumun konferans salonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ülkede yarı değerli taşlara yönelik ciddi bir farkındalık oluşmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin yarı değerli taşlar bakımından çok zengin olduğunu, dünyanın en çok rezerve sahip 20 ülkesinden biri olduğunu belirten Küçükali, bu taşların henüz yer altında saklı olduğunu ifade etti.

Küçükali, "50 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediliyor. Eğer Türkiye'deki taşları değerlendirmiş olsak ham haliyle 1 milyar dolarlık gelirden bahsediliyor ama maalesef biz bununla ilgili henüz yolun başındayız. Türkiye'de yarı değerli taş denildiğinde Diyarbakır akla gelecek. Diyarbakır'ımız yarı değerli taş madenleri yönüyle çok zengin. Yarı değerli taşları katma değere dönüştürmeyi ve istihdam sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Diyarbakır'da yarı değerli taşlara yönelik kurdukları atölyenin Türkiye'deki en büyük atölyelerden biri olduğunu dile getiren Küçükali, amaçlarının Diyarbakır'ı bu işin merkezi yapmak olduğunu ifade etti.

Küçükali, "Ergani'de yeşil bir kalsedon (yarı opak, mumsu parlaklığa sahip, kuvars grubuna ait bir taş) bulduk. Türkiye'de olmayan bir taş. Araştırmalarımız devam ediyor. Sürekli olarak yeni madenler keşfediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyuma, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, sempozyumun gerçekleştirildiği alanda, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsündeki "Yarı Değerli Taşlar Atölyesi"nde yarı değerli taşlar kullanılarak hazırlanan tasarım takılar sergilendi.