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Diyarbakır'da Tacizci Sanılarak Darbedilen Ergün Arslan'ın Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tacizci Sanılarak Darbedilen Ergün Arslan'ın Ölümü Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 2 yıl önce 'tacizci' sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer sanıkların tahliye ve beraat talepleri reddedildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır\'da Tacizci Sanılarak Darbedilen Ergün Arslan\'ın Ölümü Davası Devam Ediyor
16.01.2024 - 16:04,
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Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar B.E. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan E.H.T. hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve 2 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi, tutuksuz sanık beraat talebinde bulundu.

Maktul Ergün Arslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, B.E. ve S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıkların müebbet hapsi isteniyor

İddianamede, sanıklar hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis talep ediliyor.

Merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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