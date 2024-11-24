Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

24.11.2024 20:11  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyit Bozkuş (54), Musa Bozkuş ve Samet Bozkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çermik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
14:06 Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
14:06 İbrahim Tatlıses’ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest
13:49 Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını Galatasaray’ın eski yıldızı açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı
13:47 Tunceli’de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı
13:45 Filistin’e destek için Cola Gaza’yı çıkardı Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı
13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:31 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 21:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.