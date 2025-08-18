Diyarbakır\'da Takside Silahlı Saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi taksideki karısını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu, saldırı sırasında taksi şoförü de yaralandı.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, taksideki karısı N.D'ye (24) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş ederek ağır yaralayan K.D. (29), daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan N.D. ile K.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.