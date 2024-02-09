Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Diyarbakır\'da tarihi eser operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan operasyonda, Anadolu Selçuklu, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satışı yapmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 23 sikke, 6 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

09.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Silvan'da Anadolu Selçuklu, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi dün düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Araçlardaki aramada, farklı ebatlarda 23 sikke, 6 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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