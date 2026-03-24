Diyarbakır'da Tarım ve Hayvancılık Toplantısı

24.03.2026 16:25
Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, 21-25 Nisan'da düzenlenecek olan "17. Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı" öncesi İnovasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık sektörü değerlendirilerek, sektörün gelişimi için ortak adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, amaçlarının tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturmak olduğunu belirtti.

Kamu kurumları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle verimli bir toplantı yaptıklarını bildiren Avşar, Diyarbakır'ın yaklaşık 7 milyon dönüm ekilebilir araziye sahip çok önemli bir tarım kenti olduğunu anlattı.

Avşar, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda tarıma dayalı tesislerin kurulmasının önü açılmalıdır. Tarım ve hayvancılık birbirinden ayrı düşünülemez. Bu iki alan birlikte planlanmalıdır. Üretici yıl başında ne ekeceğini ve yıl sonunda ne kazanacağını bilmelidir."

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de tarım ve hayvancılık konusunda her ay istişare toplantılarının yapılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya, Mezopotamya Fuarcılık Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Velat Ektirici, ilçe tarım müdürleri ve 11 ziraat odası başkanı katıldı.

Kaynak: AA

