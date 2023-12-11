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Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis olay yerine sevk edilirken, bazı kişiler gözaltına alındı ve şüphelilerin üst aramasında silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır\'da taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
11.12.2023 - 17:39,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Karacadağ Caddesi'nde karşılaşan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA
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