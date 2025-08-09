Diyarbakır'da Taziye Evinde Yangın

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Aşağıveysi Mahallesi'ndeki taziye evinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Aşağıveysi Mahallesi'ndeki taziye evinin kadınlar bölümündeki klima, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Taziye evinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,