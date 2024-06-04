Diyarbakır'da Temiz Hava, Kaliteli Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Temiz Hava, Kaliteli Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da Temiz Hava, Kaliteli Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen 'Temiz Hava, Kaliteli Hayat' etkinliği kapsamında, öğrencilere Temiz Hava Ölçüm İstasyonu'nda hava kalitesi hakkında bilgi verildi. Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Sedat Karahanlı, etkinliklerin hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

04.06.2024 15:08
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Diyarbakır'da "Temiz Hava, Kaliteli Hayat" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Çevre Haftası" dolasıyla Valilik bahçesinde bulunan Temiz Hava Ölçüm İstasyonunda öğrencilere bilgi verildi.

Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Sedat Karahanlı, hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Temiz Hava Ölçüm İstasyonu'nun bulunduğu bölgede etkinlik yaptıklarını bildiren Karahanlı, "Öğrencilerimize hava kalitesini anlatacağız. Hava kalitesinin ölçülmesi ve korunmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Amacımız hava kalitesi konusunda bilinç oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Temiz Hava, Kaliteli Hayat Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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