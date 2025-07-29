Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı

Diyarbakır\'da \'Terörsüz Türkiye\' Toplantısı
29.07.2025 00:14
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AK Parti, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarıyla 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu konuştu.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Başkanı Ömer İler, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ekonomik kalkınma ve istihdam, eğitim ve kültür, toplumsal barış ve psikososyal destek, hukuki ve idari reformlar ile Terörsüz Türkiye konuları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kurt, şunları kaydetti:

"Bu salonda yükselen her ses, 'Terörsüz Türkiye' için atılan bir adımdır. Sivil toplumun bu denli güçlü katılımı, barışa olan inancımızın en büyük göstergesidir. Buradan aldığımız notlar gelecekteki politikalarımıza ışık tutacak. 'Terörsüz Türkiye', ülkemizi daha da güçlendirecektir."

Toplantıda sunulan fikir ve önerilerin detaylı bir rapor halinde hazırlanarak ilgili birimlere sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Sivil Toplum, AK Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı - Son Dakika

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