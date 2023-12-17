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Diyarbakır'da TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen kaza sonucu TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da TIR ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17.12.2023 - 17:39,
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DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. M.D. yönetimindeki 73 DA 201 plakalı TIR ile H.T. yönetimindeki 32 FE 826 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobildeki 6 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Bağlar, Son Dakika

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