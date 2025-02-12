Diyarbakır'da Trafik Sorunları Artıyor

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Diyarbakır'da trafik çilesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da artan araç sayısı ve yolların yetersiz kalması sonucu trafikte uzun kuyruklar oluşturuyor. Ambulans, itfaiye gibi acil taşıtların geçişlerinde zorluklar yaşanıyor.

Diyarbakır'ın Elazığ yolu Caddesi trafik yoğunluğundan dolayı araç sıkışıklıklarına neden oluyor. Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Elazığ Caddesi üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ konutları, tekstil fabrikaları, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok okul bulunuyor.

Vatandaşlar özellikle Diyarbakır'ın şuan ki en büyük ve en işlek hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine hastaların yetiştirilmekte zorluk yaşandığını belirtti.

Okullara ve iş yerlerine yetişmekte zorlanan vatandaşlar alt geçitli köprü veya alternatif bir yol istiyor.