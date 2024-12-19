AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ
Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (3)
Kentte sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis, akşam saatlerinde de devam etti. Yer yer görüş mesafesi düşerken, bazı bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Özcan ARGİN/DİYARBAKIR
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