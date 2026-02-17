Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu
17.02.2026 13:05
12 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 5,3 kg esrar ve eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında 14 operasyon düzenlendiği belirtildi.

???????Operasyonlarda, 5,3 kilogram esrar, 389 gram eroin, 10 gram metamfetamin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle hız kesmeden kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

