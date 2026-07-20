Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 1091 lyrica hap ve 2 kilogram 200 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.