Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 31 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi.

Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp'ta 81 tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.