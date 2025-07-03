DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.
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Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
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