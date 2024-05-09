Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 kişinin uyuşturucu nitelikte hap getireceği bilgisi elde edildi. Operasyonda 994 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, E.T. ve A.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı.

09.05.2024 17:25
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? Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu nitelikte hap getireceği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu nitelikte 994 hap ele geçirildi, E.T. ve A.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Diyarbakır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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