Diyarbakır'da Yangın: 3 İş Yeri Zarar Gördü

Diyarbakır'da çıkan yangında, 3 iş yeri ve çok sayıda traktör kullanılamaz hale geldi.
Huzurevleri Mahallesi'ndeki Traktörcüler Sitesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, sitede bulunan 3 iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerlerindeki çok sayıda traktör ve bir otomobil zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
