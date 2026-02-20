Diyarbakır'da Yangın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Yangın Davası Devam Ediyor

20.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yangında 4 kişinin ölümüne neden olan tutuksuz sanıklar, 22 yıl hapisle yargılanıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve site yöneticisi A.K. ile bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden, ilk duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Süleyman Çavdar duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Yangında mağdur olan müşteki N.B, sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade ederek, davaya katılmak istemediğini belirtti.

Tanık olarak dinlenenlerden bina yöneticisi yardımcılarından A.Y, yangından bir ay önce yaptıkları duyuruların ardından yangın merdivenlerinde bulunan eşyaların kaldırıldığını ileri sürdü.

A.Y, "Elektrik aksamının olduğu yer kör noktadır. Herkes oraya müdahale edemezdi. Kilitli olup olmadığından emin değilim. Yangın sonrasında kontrol için gelen ekipler elektrik panosunda sorun olmadığını söylemişti. Yangın tüpleri çalışır durumda olduğu için değiştirilmesine karar vermemiştik. Periyodik bakım sözleşmemiz yoktur. Site sakinlerinin yangın tüplerinin değiştirilmesi yönünde kabulü olmadığı için biz de değiştirmemiştik." dedi.

Bina görevlisi N.B. ise binanın elektrik aksamında herhangi bir arıza olduğunu duymadığını ifade ederek, yangın merdivenlerinde bulunan eşyaların önceden kaldırıldığını ileri sürdü.

İtfaiye personeli F.Y. de ihbarın ardından bölgeye geldiğini ve yangına müdahale ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Şaft boşluğunda alev çıktığını gördüm. Binanın birinci katında yangın olduğunu gördüm ve söndürdük. Ardından ikinci kata çıktım. Oksijen tüpüm bittiği için yenilemek amacıyla binadan çıktım. Tekrar binaya girince üçüncü kata giderek yangına müdahalede bulundum. Daha sonra amirlerim yangın merdiveniyle müdahale etmemi istedikleri için merdivene geçtim. İlk müdahale için 3 araç çıktık. Bir araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılmadığını sonradan öğrendim. Sonrasında 42 metrelik merdiven olan başka bir araç geldi. O merdiveni kullanmaya başladım. Balkonlarda bekleyen vatandaşları kurtardım. Yangın tüplerle müdahale edebilecek seviyede değildi."

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesince bilirkişi raporu hazırlanmasına, duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için haklarında "zorla getirilme" kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C, şantiye şefi M.S.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç, site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yangın Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yangın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.