Diyarbakır'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik vatandaşları uyardı

Diyarbakır'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Diyarbakır Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'ın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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