Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

16.06.2026 16:24
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Diyarbakır merkezli 5 ildeki operasyonda 47 şüpheli yakalandı, 1.165 milyar TL işlem hacmi bulundu.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli, gözaltına alındı. Organizasyona ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında kentte 'dış finans evleri' kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı olarak yönetildiğini belirledi. Çalışmada, organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 dış finans evi ile bağlantılı, 2'si Dubai ve KKTC'de bulunan toplam 41 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için bugün Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden S.T.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Osmaniye'de arandığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

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