Diyarbakır\'da hafif ticari araç çarptığı yaya öldü, 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da hafif ticari aracın önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken, çarptığı yaya Selahattin Kaplan (55) öldü. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın direğe çarpmasıyla, araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Kaplan'a, önündeki otomobilin sağından geçmek isteyen R.K. idaresindeki 21 ABL 439 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kaplan, park halindeki bir minibüsün altına girdi. Hafif ticari araç ise kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kaplan, çevredekilerin yardımıyla park halindeki minibüs kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari araçtaki yaralılar R.K., Ş.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selahattin Kaplan'ın olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Kaplan'ın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.