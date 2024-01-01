Diyarbakır\'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Lina ve Umut Oldu

DİYARBAKIR'da yeni yılın ilk bebekleri Lina ve Umut oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu bebekleri ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır'da 2024 yılının ilk bebekleri Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında Asar ailesinin Lina adını verdikleri kız bebekleri dünyaya gelirken, aynı dakikalarda Kaya ailesinin Umut adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Pamukçu, daha sonra yeni doğan bebeklere çeyrek altın hediye etti.

'MUTLUYUM, ŞÜKÜRLER OLSUN'

Umut bebeğin annesi Çiğdem Kaya, ikinci bebeğini dünyaya getirdiğini belirterek, 'Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mutluyum. Şükürler olsun, bugünleri de gördük. İsmini Umut koydum' dedi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu ise, 2024 yılında Diyarbakır'da doğan ilk bebeklerimizi ziyaret ettik. İki bebeğimiz doğdu. Bir bebeğimiz erkek Umut isminde, diğer bebeğimiz de Lina isminde bir kız. Bebeklerimizin Diyarbakır'a, memleketimize, bütün dünyaya ve insanlığa umut ışığı olmasını diliyoruz. Burada görevi başında bulunan doktorundan ebesine, hemşiresine kadar bütün sağlık çalışanlarına da yılbaşı gecesinde ailelerinden ayrı bir şekilde burada bulundukları için de teşekkür ediyorum? diye konuştu. (DHA)