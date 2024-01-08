 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi'nden kadınlara kuaförlük kursu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi'nden kadınlara kuaförlük kursu

Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) tarafından düzenlenen kuaförlük kursu, Diyarbakır'da kadınların yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kurslara katılan kadınların mezun olduktan sonra kendi işletmelerini açtığını veya belediyenin kıraathanelerinde hizmet verdiğini belirtti. Beşikci, belediye olarak kursiyerlere istihdam olanakları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi\'nden kadınlara kuaförlük kursu
08.01.2024 - 15:27,
Abone Ol

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamında düzenlenen kuaförlük kursu kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede açılan kuaförlük kursu ilgiyle sürüyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyeye bağlı kurumlarda eğitimlere devam edilen kuaförlük kurslarında şu anda 264 kadın kursiyerin eğitim aldığını, bugüne kadar ise 580 kursiyerin eğitimlerini tamamlayarak mezun olduklarını belirtti.

Beşikci, "Kimi kadınlar kendi işletmelerini açtı bazı kadınlar ise İkinci Bahar Millet Kıraathanelerimiz ile Hanım Evi Millet Kıraathanemize gelen vatandaşlarımıza hizmet vermekteler. Kadınlar bu kurslarda iyi bir kuaför olmanın detaylarını öğreniyor. Yenişehir Belediyesi olarak kursiyerlerimizin yetenekleri doğrultusunda eğitimler vererek onlara istihdam olanakları sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Yenişehir, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi'nden kadınlara kuaförlük kursu - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi'nden kadınlara kuaförlük kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement