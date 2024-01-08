Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi\'nden kadınlara kuaförlük kursu

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamında düzenlenen kuaförlük kursu kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede açılan kuaförlük kursu ilgiyle sürüyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyeye bağlı kurumlarda eğitimlere devam edilen kuaförlük kurslarında şu anda 264 kadın kursiyerin eğitim aldığını, bugüne kadar ise 580 kursiyerin eğitimlerini tamamlayarak mezun olduklarını belirtti.

Beşikci, "Kimi kadınlar kendi işletmelerini açtı bazı kadınlar ise İkinci Bahar Millet Kıraathanelerimiz ile Hanım Evi Millet Kıraathanemize gelen vatandaşlarımıza hizmet vermekteler. Kadınlar bu kurslarda iyi bir kuaför olmanın detaylarını öğreniyor. Yenişehir Belediyesi olarak kursiyerlerimizin yetenekleri doğrultusunda eğitimler vererek onlara istihdam olanakları sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.