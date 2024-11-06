Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Yenişehir Sağlık Kompleksi yapımı için çalışmalar başladı.

06.11.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Yenişehir Sağlık Kompleksi yapımı için çalışmalar başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin yer alacağı Sağlık Kompleksinin 15 bin 70 metrekare alan üzerinde yapılması planlanıyor.

Tamamlanınca, Diyarbakır'ın üçüncü, il merkezinin ikinci Sağlıklı Hayat Merkezinin de yer alacağı kompleks, 3 bin 950 metrekare kapalı alanda yapılarak bölge halkına hizmet sunacak.

Komplekste bulunan 49 araçlık otopark alanında, engelli vatandaşlar için de 7 araçlık engelli otopark yapılması hedefleniyor.

Sağlıklı Hayat Merkezinde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunulacak.

Ücretsiz olarak sunulacak bu hizmetlerin yanı sıra gebe bilgilendirme sınıfı ile anne adaylarına sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem geçirerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanarak ilçe halkına daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedeflenen Sağlık Kompleksinin, 2025 yılında vatandaşlara hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:34:08. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Sağlık Kompleksi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.