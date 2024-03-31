31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.20 itibarıyla Diyarbakır'da sandıkların yüzde 12,59'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti yüzde 66.99, AK Parti yüzde 18.89, Hüda Par yüzde 4,23, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,88, CHP yüzde 3.7 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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