Diyarbakır'da Yerel Zincirler Fuarı Açıldı

07.04.2026 17:35
Diyarbakır'da düzenlenen fuar, yerel üretim ve dayanışmayı güçlendirmek için gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu işbirliğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 70 ilden katılan, aralarında zincir marketler, üreticiler, tedarikçiler ve distribütörlerin yer aldığı 49 firma stant açtı.

Törende konuşan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalbi olan Diyarbakır'da sadece fuar açılışı için değil aynı zamanda dayanışmanın ve güçlü bir ekonomik iradenin oluşması için bir araya geldiklerini söyledi.

Düzgün, "Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı yalnızca ticari bir etkinlik değil, yerel üretimin, girişimin ve gücün sahaya yansımasıdır. Bizim hikayemiz rekabetin değil dayanışmanın hikayesidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin sadece coğrafi değil ekonomik ve kültürel olarak da en önemli bölgelerinden biridir. Genç ve dinamik nüfusu, üretim potansiyeli, tarımsal gücü ve ticaret geleneğiyle bu bölge Türkiye ekonomisinin yıldızlarından birisidir." diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da bölgesel kalkınmada düzenlenen bu fuarların ve perakende sektörünün bir araya gelmesinin önemine değindi.

Fuarın İstanbul ve Ankara'nın dışında ilk kez Diyarbakır'da düzenlendiğini belirten Kaya, "Daha önce 15 kez İstanbul'da, bir kez de Ankara'da yapılan bu fuar ilk defa Anadolu'da, Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor. Bu çok önemli bir adımdır. Fuarcılığın, özellikle ihtisas fuarlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Fuarın üreticileri, perakendecileri ve marketleri doğrudan buluşturduğunu ifade eden Kaya, "Diyarbakır'daki üreticileri Türkiye'deki 6 bin 500 marketin temsilcileriyle bir araya getiriyorsunuz. Diyarbakır'ın marketlerinde satılan ürünleri Muğla'nın, Afyonkarahisar'ın, Trabzon'un, Artvin'in marketlerinde satılabilir hale getiriyorsunuz. Bu hem üreticimizi büyütür hem de ekonomik kriz ortamında ayakta kalmasını sağlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar tarafından stantlar gezildi.

Açılışa, bölge illerinden oda ve borsa başkanları, firmaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

