Diyarbakır\'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kamyon, otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Elazığ karayolunun 15'nci kilometresindeki Çelikevler mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple, kamyon, yolcu otobüsü, 2 minibüs ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri, sağlık çalışanları ve itfaiye erleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda yaralanan 11 kişi, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.