Diyarbakır\'daki Kabaklı Göleti göç öncesi çok sayıda kuş türünü ağırlıyor

Diyarbakır'da 110'un üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti, göç öncesi yüzlerce misafirini ağırlıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990 yılında 25 hektarlık alanda sulama amaçlı kurulan, 425 bin metreküp su toplama hacmine sahip gölet, zamanla göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı oldu.

Son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Kabaklı Göleti, bu yıl kış ve ilkbaharda etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.

Bilimsel gözlemlerde 110'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği Kabaklı Göleti'nde son günlerde yüzlerce kuşun göç öncesi beslenmesi görüntülendi.

"Canlı çeşitliliği arttı"

Yıllardır bölgedeki türler üzerinde bilimsel gözlem yapan DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, mevsimsel kar yağışı ve ardından yağan yoğun yağmurun canlı yaşamı üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye devam ettiğini söyledi.

Yağışların bol olmasının yaban hayatı açısından önemli olduğunu anlatan Karakaş, yoğun yağışla pek çok sulak alanda su miktarının arttığını belirtti.

Karakaş, "Su miktarına bağlı besin miktarı arttı. Buna bağlı olarak da canlı çeşitliliği arttı. Bunun somut örneği Kabaklı Göleti." dedi.

Yapay bir sulak alan olan göletin kuş potansiyeli açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Kabaklı Göleti'nin geçmişten beri 110'dan fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Bu alanda geçen yıl yağış azlığı ve kuraklıktan dolayı kuş sayısında oldukça azalma tespit etmiştik. Bu yıl yağışların artmasıyla doğru orantılı olarak çok daha fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Özellikle göç dönemiyle alakalı olarak, leylekler başta olmak üzere pek çok kuş türüne beslenme, dinlenme ve konaklama alanı olarak hizmet ediyor."

Kuşların göç sürecinin zorluklarına değinen Karakaş, "Göç meşakkatli ve enerji maliyeti olan bir süreçtir. Kuşlar, göç öncesinde beslenip yağ depolar ve göç sırasında bu yağdan enerji elde eder. Bu nedenle gölet, göç öncesi kuşlar için önemli bir beslenme alanıdır. Kabaklı Göleti bu süreçte su ve besin miktarının fazla olmasından dolayı ön plana çıkıyor. Pek çok kuş türünün tercih ettiği, yağ depolayabileceği önemli bir alan." ifadelerini kullandı.

Karakaş, son günlerde başta leylekler ve ördekler olmak üzere birçok kuş türünün göç güzergahında bu alanı kullandığını belirterek, göletin kuş gözlemcileri için de önemli bir yer olduğunu sözlerine ekledi.