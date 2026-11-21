Diyarbakır'da "Kardiyoloji Asistan Kongresi" devam ediyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünce merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve dün başlayan kongreye kardiyoloji uzmanları, hekimler ve akademisyenler katıldı.

Kongreye katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, kongrenin Diyarbakır'da düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek alanında da ilk defa düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mesleğe mühendis olarak başladığını ve insana dokunmayı sevdiği için daha sonra tıp eğitimi aldığını ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi eğitiminin sonrasında da gerçekten belki işin mühendislik tarafı, kalbin güzel bir elektrik motoruna benzemesi sebebiyle kardiyoloji tarafını seçtik. Bundan da hiçbir zaman pişman olmadım. Büyük bir onur duyuyorum kardiyolog olmaktan. Kardiyoloji mesleği gerçekten zorlukları, güçlükleri olan severek, isteyerek yapılabilecek bir branş. Çünkü anında müdahaleyi gerektiren, ötelenemeyen bir durum var kardiyolojide. İş sadece bilimsel tarafıyla ya da sağlık hizmeti vermekle olmuyor. Sizler için en iyi imkanların sağlanması için bunun da altyapısını idari anlamda sağlanması gerekiyor."

Sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet vermesi için mücadele ettiklerini dile getiren Asiltürk, "Misyonumuz koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli. Bu üreten sağlık modeli tarafında siz değerli sevgili genç meslektaşlarıma şunu öneriyorum. Sizler de bilimsel fikir anlamında bir şeyler ortaya koyun, bununla uğraşın. Artık çağımız bilim ve üretimin çağıdır." dedi.

DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul da yapay zeka ile ilgili toplumun birtakım endişelerinin olduğunu dile getirerek, "Yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Onları nasıl geliştirebiliriz? Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Artık kil tabletler yapay zeka sayesinde çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlandı." diye konuştu.

DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Ertaş ise asistanların kendileri için çok önemli olduğunu ve onların eğitimini, vizyonunu, donanımını çok önemsediklerini kaydetti.

Ertaş, kongreye yaklaşık 42 ilden 278 asistanın katıldığını söyledi.

Kongre yarın sona erecek.