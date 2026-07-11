Diyarbakır'daki Yangın Kontrol Altında

KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ve Altıntaş mezraları arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,