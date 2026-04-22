Diyarbakır'dan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 15:34
Vali Zorluoğlu, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak çocukların geleceğine güven duyulması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'nin milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan, aynı zamanda çocuklarımıza duyduğumuz güvenin, onlara verdiğimiz değerin ve yarınlara dair umudumuzun en güçlü ifadesidir. Ne var ki, böylesine anlamlı bir günü idrak ederken, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan acı olayların derin hüznünü de yüreğimizde hissediyoruz. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, kardeşlik ve hoşgörü iklimiyle öne çıkan Diyarbakır'ımızda da çocuklarımızın yüzündeki tebessümü korumayı, onların hayallerini büyütmeyi ve yarınlara güvenle hazırlanmalarını sağlamayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki çocukların umutla büyüdüğü bir şehirde huzur güçlenir, birlik duygusu pekişir ve gelecek daha sağlam temeller üzerinde yükselir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk üyeleri olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

