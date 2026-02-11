Diyarbakır'dan Kobani'ye Yardım Tırları Gönderildi - Son Dakika
Diyarbakır'dan Kobani'ye Yardım Tırları Gönderildi

11.02.2026 22:26
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani'ye 25 tır yardım malzemesi ulaştırdı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından Suriye'nin Kobani kentine başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında toplanan 25 tır ihtiyaç malzemesi yerine ulaştı.

Aralarında Baro, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 123 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için kampanya başlattı.

Toplanan yardım malzemelerinin Kobani'ye ulaştırılabilmesi için bir süredir girişimler sürüyordu. Konvoy, Suruç'taki Mürşitpınar sınır kapısından Kobani'ye geçilmek istendi ancak uzun zamandır o sınır kapısı kapalı olduğu için girişimler sonuç vermedi ve konvoy geri döndü.

Bölgeden iletilen güncel acil ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan malzemelerle dayanışma konvoyu, bu kez yapılan müzakereler sonucunda Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısı üzerinden Kobani'ye önceki gece yola çıktı.

İçerisinde su, çocuk bezi, süt, mama, kadın hijyen malzemeleri, battaniye, ısıtıcı, yatak ve çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı dayanışma malzemeleri, AFAD işbirliği ile Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformunun gözetiminde ve güvenli bir şekilde Kobani'ye ulaştırıldı.

Kaynak: ANKA

