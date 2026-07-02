Diyarbakır Emniyet Müdürü Çermik'te Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Çermik'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Çermik\'te Ziyaretler Gerçekleştirdi
02.07.2026 14:46
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Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çermik'te kaymakam ve belediye başkanıyla görüşmeler yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gökduman, Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliğine geçen Gökduman, ardından Çermik Belediyesine ziyarette bulundu.

Gökduman, burada Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Emniyet Müdürü Çermik'te Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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