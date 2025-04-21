Diyarbakır Hastanesinde Acil Sorunlar - Son Dakika
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Diyarbakır Hastanesinde Acil Sorunlar

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CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde eksiklikler ve şikayetler olduğunu vurguladı.

21.04.2025 23:37
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki eksikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dolayısıyla temizliğe, hasta yakınlarının burada kalabileceği düzgün alanlara ve hastaların iyi hizmet alabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var." dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastanedeki eksikliklere değindi. Tanrıkulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. Burası acil servis. Acil servisi gezdim, çalışanlardan bilgi de aldım. Buraya gelen hastalarla görüştüm. Günde yaklaşık 2 bin kişi acil servise başvuru yapıyor Diyarbakır merkezi, ilçeler ve çevre illerden. Büyük bir yoğunluk var. Benim gözlemim olağanüstü çalışıp çaba gösteriyor doktorlar ve çalışanlar ama personel eksikliği var. Hem doktor hem hemşire hem tıbbi sekreter eksikliği hem de cihaz eksikliği var. Bunların bir an evvel giderilmesi lazım.

Etraftaki yurttaşlarımızla görüştüm, burası temiz değil hastanenin kendisi temiz değil. Buraya gelen yurttaşlarımızın burada hasta beklerken kimse konfor istemiyor ama temizlik, oturacak yer gerekiyor. Önümüz yaz buralarda kapalı alanlar olması lazım. Geçen sene geldiğimde de aynı şikayetler vardı aradan 8-10 ay geçmiş hiçbir çaba yok. Dolayısıyla temizliğe, hasta yakınlarının burada kalabileceği düzgün alanlara ve hastaların iyi hizmet alabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var.

"Şikayetler çok fazla ve şikayetlerin yapısal şekilde ele alınıp çözülmesi lazım"

Ben de bir Diyarbakırlı olarak biliyorum ki bu hastane yapıldığından bu yana sürekli yapısal sorun var. Bir yeri mutlaka aksıyor mesela hasta yakınları özellikle asansörlerden şikayet ettiler geçen yıl da asansörlerden büyük şikayet vardı. Temizlikten şikayet vardı ve bu sorunlar bakımından şikayetler vardı. Hastalar belli bölümlerden randevu alamıyorlar. 750 yataklı bir hastane günde 7-8 bin hasta geliyor ama bakım yok, şikayetler çok fazla ve şikayetlerin yapısal şekilde ele alınıp çözülmesi lazım.

"Sağlık Bakanlığı yetkililerin bu alanlara el atması ve gelip bizzat görmelerinde büyük yarar var"

Diyarbakır'daki Şehir Hastanesi'nin bir an evvel tamamlanması lazım. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin bulunduğu merkezin yeniden gözden geçirilip bir hastane bloğuna dönüştürülmesi lazım. Bu konularda çalışmaya devam edeceğim ama hem valimizin hem de başhekimin, Sağlık Bakanlığı yetkililerin bu alanlara el atması ve gelip bizzat görmelerinde, vatandaşla temas etmelerinde büyük yarar var. Bunları ben yaptık teker teker soru önergesi ile ve diğer çabalarla bakanlığa da ileteceğim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Hastanesinde Acil Sorunlar - Son Dakika

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