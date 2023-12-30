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Diyarbakır Havalimanı'nda 'ısınma' krizi - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı'nda 'ısınma' krizi

Diyarbakır Havalimanı'ndaki ısı merkezinde çıkan arıza nedeniyle personel ve yolcular soğukta bekliyor. DHMİ Diyarbakır Müdürü Mustafa Durak ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapacak durumda olmadığını belirtti.

Diyarbakır Havalimanı\'nda \'ısınma\' krizi
30.12.2023 - 19:35,
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Diyarbakır Havalimanı'nda 'ısınma' krizi

DHMİ Diyarbakır Müdürü Mustafa Durak: "Şu an cevap verecek durumda değilim"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Havalimanı'ndaki ısı merkezinde çıkan arıza nedeniyle personel ve yolcular soğukta bekliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Diyarbakır Havalimanı Müdürü Mustafa Durak, konuya ilişkin, "Şuan herhangi bir açıklama yapacak durumda değilim" dedi.

8 yıl önce açılışı yapılan Diyarbakır DHMİ binasında 'ısınma' krizi yaşanıyor. Binada ısı merkezindeki arıza nedeniyle yolcular ve personeller soğuk ortamda saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Diyarbakır- İstanbul seferi için havalimanına gelen yolculardan 12 yaşındaki Yusuf Duran, montuna sarılarak ısınmaya çalışırken, 'üşüyoruz' dedi ve soruna çözüm bulunmasını istedi. Duran, "Diyarbakır Havalimanı'ndayız. Isıtma sorununu görevlilere sorduğumuzda kaloriferlerin çalışmadığını söylediler. Bu soruna lütfen bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Diyarbakır DHMİ Müdürü Mustafa Durak ise, konuya ilişkin, "Şuan herhangi bir açıklama yapacak durumda değilim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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