Diyarbakır İl Başkanı: Yangına geç müdahale iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Diyarbakır İl Başkanı: Yangına geç müdahale iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Diyarbakır İl Başkanı: Yangına geç müdahale iddiaları gerçeği yansıtmıyor

AKP Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangına geç müdahale edildiği iddialarına yanıt vererek, hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.

24.06.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır ve Mardin arasında 15 kişinin ölümüne neden olan yangına geç müdahale edildiği iddialara ilişkin açıklamada bulunan AKP Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, "Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanları gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz" dedi.

Diyarbakır ve Mardin arasında 20 Haziran'da çıkan yangına geç müdahale edildiği iddialara ilişkin tartışmalar sürüyor. AKP Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, düzenlediği basın açıklamasıyla iddialara yanıt verdi.

Yangına geç müdahale edildiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ocak, şunları söyledi:

"Yangın bölgesi Köksalan Mahallesi'ne önce ilçe kaymakamımız ardından da ilçe başkanımız yaklaşık 23.00 civarında yani 40 dakika sonra olay mahalline varmışlardır. Olay mahalline varıldığı andan itibaren, valilikçe devletin bütün kurumları, tarım olsun, orman olsun, AFAD olsun, bütün kamu, devlet kurumları, bütün ekipmanlarıyla ve ekipleriyle yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. İl valimiz saat 23.30'da, AK Parti İl Başkanı olarak da saat 00.00'da Köksalan Mahallesi'nde yangın mahallindeydim. Yaklaşık 00.30 civarında valimiz yangının kontrol altına alındığıyla ilgili ilk basın açıklamasını sizlere yaptı. Sizler de hepiniz oradaydınız zaten. Saat 01.00'e doğru da ikinci basın açıklamasını yaparak yangının tamamen kontrol altına aldığını belirtmişti. Bakın DEM Parti'nin bütün sosyal medya hesaplarına, büyükşehir belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının, bütün yetkililerinin, 02.45'ten önce hiçbir resimleri yok. Biz görmedik. 02.45'ten önce olay mahalline gelmediler. 02.45'de olay mahalline geldiklerinde zaten 01.30'da valimizin de ifade ettiği gibi bütün yangınlar kontrol altına alınmıştı. O yüzden meydana getirilmek istenen algıyı kabul etmiyoruz. Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanları gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Mardin, Olaylar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Başkanı: Yangına geç müdahale iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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