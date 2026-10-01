Diyarbakır Kulp'ta 4 işçinin öldüğü iskele davası duruşması 14 Ocak 2027'ye ertelendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen yıl inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin, tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan iskele ekibi şefi F.L, kazada hayatını kaybeden Mehmet Şirin Yalçıner'in eşi Gülli Yalçıner ve sanık avukatları hazır bulundu.

Maktul Yalçıner'in eşi, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davaya katılma talebinin bulunmadığını ifade etti.

Tutuksuz sanık F.L, savunmasında eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına??????? ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada yer alan bilirkişi raporunun eksik olduğunu savunarak, uzman kişilerce detaylı ek bilirkişi raporunun hazırlanarak dosyaya sunulması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, uzman kişilerce dosyaya sunulmak üzere yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 14 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar F.L, İ.B, K.K, M.A, R.Y, M.T, Ş.T, S.T, V.D. ve S.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 11 Kasım 2025'te yapımı devam eden köprü çalışmaları sırasında, köprü ayaklarının üstüne kurulan iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner hayatını kaybetmiş, C.N. yaralanmıştı.