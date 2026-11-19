Diyarbakır Kulp'ta İnikan Deresi'ndeki beton köprü sağanak sonrası çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak sonrası İnikan Deresi'nde debi yükselince mahallelerin bağlantısını sağlayan beton köprü çöktü. Grup yolu ulaşıma kapatılırken araç trafiği Hamzalı üzerinden Sason'daki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprünün çökme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kulp ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle İnikan Deresi'nde debinin yükselmesi sonucu?? Baloğlu, Koçkar, Aygün, Saltuk ve Akçasır mahallelerinin bağlantısını sağlayan grup yolu üzerindeki köprü çöktü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Köprünün çökmesi nedeniyle güzergah ulaşıma kapatıldı.
Söz konusu mahallelere ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanması için çalışma başlatıldı.
Köprünün çökmesi nedeniyle araç trafiğinin Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi üzerinden Batman'ın Sason ilçesindeki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildiği öğrenildi.
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