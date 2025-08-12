Diyarbakır Sağlık Müdürü'nden Çermik Ziyareti

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Çermik Kaymakamı Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'na ziyarette bulundu.

Asiltürk, Çermik Kaymakamı Karataş'ı makamında ziyaret etti. Asiltürk, Karataş ile ilçedeki sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Asiltürk, daha sonra Karataş ile Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'nu belediye hizmet binasında ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede, ilçedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, yeni yatırımlar ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Karamehmetoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçede sağlık alanında atılacak her adımda belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Asiltürk de ilçedeki sağlık yatırımlarının önemine değinerek, desteklerinden dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.