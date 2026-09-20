Diyarbakır Silvan'da ormanlık alana sıçrayan yangına 3 arazöz ve ekipler sevk edildi

Diyarbakır Silvan'da ormanlık alana sıçrayan yangına 3 arazöz ve ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silvan ilçesi kırsalındaki Dolapdere Mahallesi mevkisinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve ekipler bölgeye yönlendirildi, ekiplerin kontrol çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Dolapdere Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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